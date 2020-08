Organizadores da Festa de Nossa Senhora de Caravaggio realizarão visitas às comunidades católicas

Continua depois da publicidade

Neste ano em que comemoramos os 60 anos da Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio, tudo está sendo diferente.

A comissão organizadora do evento realizará visitas às comunidades católicas de Canela, em formato de carreata, fazendo uma parada para oração nas capelas dos bairros e sem uma celebração, com Missa, como tradicionalmente era realizado. As visitas iniciam no próximo dia 10, conforme programação abaixo.

O evento, programado para os dias 5 e 6 de setembro e, 24 de outubro está confirmado.

Será realizada a Romaria Motorizada, no dia 05, saindo da Igreja Matriz às 9h30, com bênção aos carros na chegada ao Santuário. A Missa será às 15h, no sistema drive-in. Já no dia 6 de setembro o Santuário contará com Missa às 10h30, presidida pelo Bispo Diocesano D. Zeno Hastenteufel e mais uma Missa às 15h. Nos dois dias será comercializado galeto assado e os tradicionais pastéis da festa, que podem ser comprados antecipadamente com a comissão festeira.

Em 24 de outubro, está programado a Romaria Jovem e Jornada Diocesana da Juventude.

Uma nova live deve ser realizada antes da data das romarias.

Visitas às comunidades de Canela

As visitas serão nas capelas e depois da oração, a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio será levada em carreata pelas principais ruas de cada bairro

10/ago

Saiqui – 19h30

Jardim das Fontes – 19h45 (a carreata passará pelas principais ruas do bairro, já que este não tem capela)

São Lucas – 20h30

11/ago

Canelinha – 19h30

Eugênio Ferreira – 20h

12/ago

São Luiz – 19h30

Vila Boeira – 20h15

13/ago

Santa Terezinha – 19h30

Leodoro Azevedo – 20h30

Chacrão – 21h

14/ago

Banhado Grande – 19h45

Caracol – 20h30

15/ago

São José – 19h30

Santa Marta – 20h

16/ago

Linha São Paulo – 14h

Morro Calçado – 15h20

Linha São João – 16h