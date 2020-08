Sem data oficial para iniciar a venda de ingressos para o 35º Natal Luz de Gramado

Continua depois da publicidade

A Gramadotur, autarquia municipal responsável pelo Natal Luz de Gramado, ainda não divulgou de forma oficial o formato da 35ª edição do evento. A autarquia aguarda uma manifestação do Governo do Estado sobre os parâmetros para realização de eventos no Estado diante da pandemia do COVID-19. Por isso também não foi anunciado e nem houve a autorização oficial e credenciamento pela Gramadotur para a venda de ingressos do 35º Natal Luz.

A entidade aguarda o parecer oficial do Estado para poder oferecer detalhes e esclarecimentos da programação e dos espetáculos. Segundo a organização, independentemente do formato a ser adotado este ano, a cidade de Gramado estará pronta, decorada, esperando seus visitantes com as medidas necessárias de saúde para a segurança de todos entre 22 de outubro de 2020 e 30 de janeiro de 2021.

A Gramadotur conta com um e-mail à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos: [email protected]

O 35º Natal Luz é uma promoção da Prefeitura de Gramado e realização da Gramadotur. O patrocínio é da XP Investimentos e Stemac. O evento tem o apoio da Adylnet Telecom, Jasmin Tapetes e Miolo. A Agência Oficial é a Vento Sul.

Fotos – Cleiton Thiele