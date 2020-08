Bondinhos Aéreos de Canela anuncia dias e horários de funcionamento para o mês de agosto

Continua depois da publicidade

O Parques da Serra Bondinhos Aéreos, de Canela (RS), definiu dias e horários de funcionamento ao longo do mês de agosto. O parque, que oferece uma visão privilegiada da Cascata do Caracol, abrirá de quinta a terça, das 10h às 17h, com programação sujeita a alterações conforme os decretos do governo do Rio Grande do Sul. “Adotamos diversas medidas de segurança e saúde, para que todos possam curtir nossas atrações e o contato com a natureza. Além do uso de máscaras, álcool gel e distanciamento, seguimos um rigoroso protocolo de limpeza que inclui higienização dos Bondinhos a cada parada”, explica o diretor do empreendimento, Fabrício Bogo.

Entre outros cuidados no parque, foram colocados tapetes higiênicos em todas as áreas e são usados termômetros para auferir a temperatura de visitantes e colaboradores. Quem estiver com temperatura superior a 37ºC é orientado a buscar atendimento médico e não poderá realizar o passeio, ou, no caso de colaboradores, é dispensado do trabalho e orientando a procurar atendimento. As janelas dos bondinhos ficam abertas 100% do tempo, para circulação do ar, com medidas para se manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas nas filas, e o embarque é realizado por famílias ou individualmente, com os bondinhos parando a cada Estação para facilitar entrada e saída dos visitantes sem dar as mãos para os funcionários.

Foto: Divulgação