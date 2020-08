Canela – Polícia encontra adolescentes que haviam fugido de casa

Continua depois da publicidade



A Polícia Civil de Canela localizou, no final da tarde desta quinta-feira (06), dois adolescentes que fugiram de casa. O pai dos menores registrou ocorrência na manhã do dia 6, informando à Polícia Civil que seus dois filhos teriam deixado a residência na manhã do dia anterior, não sabendo o paradeiro dos adolescentes. Após diligências, policiais civis localizaram os dois desaparecidos, realizando a devolução ao pai dos menores.



O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informa que sua equipe precisa atender diversas ocorrências registradas todos os dias no órgão policial, sendo algumas de relatos de crimes, mas boa parte não, como o caso do desaperecimento dos adolescentes. “Em todos os registros precisamos agir e apresentar resultados”, afirmou a autoridade policial.

Foto: Reprodução/Polícia Civil