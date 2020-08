Estação Campos de Canella agora tem quiosque de açaí

Continua depois da publicidade

A partir deste sábado, 8 de agosto, chega à Rua Coberta o DNA Nativo.

Depois de duas semanas apenas com operações no formato de tele-entrega ou busca, a Estação Campos de Canella retoma o funcionamento com uma novidade. Chega à Rua Coberta o DNA Nativo, quiosque com cardápio natural que tem como carro-chefe o açaí.

A operação, que já vinha funcionando com entregas, agora passa a funcionar também na loja física a partir deste sábado, 8 de agosto, de terça a domingo, das 14h às 20h30.

“Na cidade não tem nenhuma casa especializada, vimos que tem demanda, principalmente do público jovem e de quem frequenta academia. Além disso, o açaí é muito forte no nordeste e Canela não tinha nenhuma opção para os turistas”, explica Cláudio Casagrande, empreendedor à frente do negócio.

Além de diferentes opções de açaí que pode ser na taça, no copo, na casquinha, na barca ou na tigela, o DNA Nativo irá oferecer ainda sopas e sanduíches naturais.

Esta será a 20ª loja a inaugurar na Estação Campos de Canella. Agora, ao todo, o complexo turístico e cultural disponibiliza 12 opções de gastronomia como bares, restaurantes e cafés e outras seis lojas de varejo. O empreendimento abriga ainda o parque temático Big Land, primeira atração do Brasil onde a temática é o gigantismo.

Com o novo enquadramento de Canela na bandeira laranja anunciado no início da semana pelo governo do estado do Rio Grande do Sul dentro do programa de distanciamento controlado, as operações da Estação Campos de Canella retomaram o funcionamento seguindo todas as restrições para atendimento conforme decreto municipal como distanciamento de mesas, redução de capacidade e protocolos obrigatórios de higiene. Até o fim do ano ainda estão previstas pelo menos mais três novidades no complexo.

Dia dos Pais na Estação

Para quem estiver em Canela no Dia dos Pais, que acontece no próximo domingo, 9 de agosto, a Estação Campos de Canella tem diferentes alternativas de presentes e lugares especiais para celebrar o dia. As opções vão desde facas artesanais, itens para churrasco, vinhos e cervejas especiais até jóias e chocolates artesanais. Para quem programa um almoço ou jantar, o cardápio é variado: pizza, parrilla, fondue, feijoada, petiscos e gastronomia contemporânea. Para saber horários e todos os restaurantes e bares disponíveis no complexo acesse www.estacaocanella.com.br ou siga o perfil do empreendimento no Instagram (@estacaocanella).

Foto: Gustavo Merolli