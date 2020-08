Incêndio no Vale do Quilombo atinge grande área de mata

Durante a tarde desta quinta-feira (06), a guarnição gramadense do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul – CBMRS, trabalha no combate a um incêndio no Vale do Quilombo em Gramado.

Segundo informações, o fogo se alastrou rapidamente e já atingiu uma grande área de mata.

Mais informações a qualquer momento.