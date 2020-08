Canela – Secretaria de Saúde realizará novas barreiras sanitárias neste sábado

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, promoverá novas barreiras sanitárias neste sábado (8), com o objetivo de orientar canelenses e visitantes sobre as medidas necessárias para a prevenção do coronavírus. As barreiras ocorrerão das 9h às 12h em pontos distintos da cidade: em frente ao Centro de Feiras (Rua Danton Corrêa) – um dos acessos ao município e também no entorno da Catedral de Pedra – um dos principais pontos turísticos de Canela.

Conforme a secretária de Saúde, Patrícia Valle, a intenção é atingir os visitantes que estarão chegando na cidade para a passagem do Dia dos Pais, além de reforçar a conscientização na comunidade local. “Todos nós temos responsabilidades neste processo e cada cidadão precisa fazer a sua parte respeitando o distanciamento, usando máscara e tomando os devidos cuidados com a higiene, principalmente das mãos”, frisa Patrícia Valle.

PROFISSIONAIS DA SAÚDE PRESENTES

Profissionais da área da saúde estarão presentes na barreira da Rua Danton Corrêa para verificar eventuais sintomas da Covid-19 em motoristas e passageiros dos veículos abordados. Nos dois locais haverá distribuição de máscaras e será realizada aferição da temperatura corporal.

