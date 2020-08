Festuris Connection arrecada mais de R$ 54 mil para o Hospital São Miguel de Gramado

Continua depois da publicidade

O Festuris Connection – evento online exclusivo – também teve consciência social e junto ao engajamento comunitário da gramadense Tela Tomazelli (Gramado Magazine) conseguiu arrecadar mais de R$ 54 mil para a pediatria do Hospital São Miguel de Gramado. O valor foi doado pelas empresas Laghetto Hoteis, Imobiliária Ghisleni, Coobrastur Turismo e Sierra Móveis.

Mais uma quantia arrecadada com a venda dos ingressos será destinada à casa de saúde, assim como doações avulsas. Com os valores será possível adquirir uma Incubadora Neonatal e um Monitor Multiparamétrico para a estruturação da maternidade do HASM. O cunho social sempre fez parte dos projetos da empresa e tem sido potencializados neste momento de pandemia em ações como esta.

“Nós fomos além das expectativas, não imaginávamos uma repercussão tão grande, tanto no aspecto participação quanto a resposta para a ação social que desenvolvemos. Todos os eventos da Rossi & Zorzanello tem o seu viés social e entendemos que hoje, mais do que nunca, as empresas precisam se preocupar com o todo, não apenas com elas e seus públicos diretos. O pensar tem que ser amplo”, enfatizou Marta Rossi.

O Festuris Connection teve o apoio institucional da Prefeitura de Gramado, através das Secretarias de Turismo e de Inovação; o patrocínio de Castelo Saint Andrews; o apoio de Sicredi Pioneira e Sebrae/RS; e a realização de Rossi & Zorzanello Feiras e Empreendimentos.

Texto: Gustavo Bauer.