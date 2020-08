12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado abre inscrições para Concurso Melhor Chef

Continua depois da publicidade

Tema “Do produtor à mesa: valorizando a economia local” propõe incentivar a agroindústria da região

Entre tantas atrações que Gramado oferece, a gastronomia é umas das mais valorizadas pelos turistas de todo o mundo que visitam a cidade. A fim de incentivar os profissionais da culinária regional, estão abertas as inscrições para o Concurso Melhor Chef, promovido pelo Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, em parceria com o SENAC Gramado, exclusivo para os cozinheiros da Região das Hortênsias. Neste ano, o tema será “Do produtor à mesa: valorizando a economia local“, alinhado à proposta da 12ª edição. Os participantes terão que criar uma receita e preparar um prato com um item produzido pelas famílias da agroindústria do entorno.

De acordo com o regulamento do concurso, que pode ser solicitado ao SENAC Gramado, o chef precisa residir na Região das Hortênsias (Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café, São Francisco de Paula e Caxias do Sul) e ser maior de idade. Os participantes deverão encaminhar o link de um vídeo publicado nas suas redes sociais (Youtube, Facebook ou Instagram), de no máximo 30 minutos, explicando ou preparando sua receita dentro do tema proposto e informando qual produtor e produto da lista oficial escolheu. As inscrições devem ser feitas até o dia 25 de agosto pelo e-mail [email protected].

Para uma competição segura e de acordo com a nova realidade em que vivemos, o concurso acontecerá integralmente na escola SENAC Gramado, atendendo às medidas de prevenção à Covid-19. Todas as etapas serão transmitidas por vídeo e lives nas plataformas do festival.

As seis melhores receitas selecionadas entre os inscritos serão apresentadas na primeira etapa, que acontece no dia 04 de setembro, das 9h às 15h, na cozinha do SENAC Gramado, onde os cozinheiros vão executar o prato – com todos os protocolos de segurança – para um júri técnico. Serão considerados itens como relação com o tema, apresentação do produtor escolhido, grau de dificuldade, criatividade e originalidade.

Após a primeira etapa, haverá um desempate entre os três finalistas selecionados em uma nova a data (a definir), quando a final do concurso acontecerá. Nesta ocasião, eles executarão a receita novamente para a avaliação dos jurados e será eleito o melhor chef da 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. Todos receberão prêmios. Em 2019, o vencedor do concurso foi o chef Thomas Cortinaz Silveira, que comanda a cozinha do Hotel Wood Gramado.

Promovido pela Prefeitura Municipal de Gramado, através da realização da Gramadotur, com correalização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) – Região das Hortênsias, o 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado acontece de 1º a 12 de outubro com o tema “Do Produtor à Mesa”. O Festival contará com jantares especiais em restaurantes da cidade, 40 atrações culturais e oficinas gastronômicas online.