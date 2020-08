Campanha do Agasalho da Florybal foi um sucesso

Continua depois da publicidade

Buscando amenizar o frio da Serra Gaúcha e visando a necessidade de ajudar as famílias carentes que precisam do apoio da comunidade para manter-se aquecidas neste inverno, a Florybal criou uma Campanha do Agasalho. Além do intuito de arrecadar o máximo de roupas e calçados possíveis para posteriormente distribuir, a campanha também oferecia chocolate em troca de cada peça doada.

“O resultado foi positivo e estamos contentes em poder compartilhar os resultados com todos que colaboraram com a causa. Foram arrecadadas aproximadamente 3.500 peças, entre infantis e adultos, as quais dividimos a distribuição entre algumas regiões mais necessitadas. ” Disse Amanda Ribeiro, responsável pelo Marketing da empresa.

Os Varais solidários contaram a ajuda de voluntários para auxiliar na organização e distribuição. Aconteceram 3 varais, em Gramado, na Fábrica da Florybal, na cidade de Igrejinha, no pavilhão da Igreja Luterana, com o intuito de ajudar as famílias atingidas pela enchente e no Distrito Industrial de Canela. Todos os varais foram realizados prezando pelo cuidado, higienização e evitando qualquer tipo de aglomeração. Os agasalhos que restaram foram entregues ao Cras de Gramado. A Florybal agradece a todos que ajudaram a construir essa rede de solidariedade e esperamos engajar ainda mais pessoas, nas próximas campanhas, para continuarmos ajudando e confortando nossa comunidade.