Canela – Obras e Saúde lideram emprego de recursos até julho

Obras e Saúde lideram emprego de recursos até julho

As secretarias municipais de Saúde e de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura foram as que mais utilizaram recursos até julho deste ano – R$ 16.310.261,79 juntas, segundo apresentou o prefeito Constantino Orsolin na tarde desta segunda-feira (10), durante coletiva de imprensa on-line.

A pasta de Obras empregou R$ 8.642.764,37 a mais. Isso se deve às operações de crédito, que totalizaram R$ 2.625.626,24, correspondentes aos programas PAC 2, Pimes, Prodetur, Avançar Cidades e do Finisa 1 e 2. Todos referem-se à pavimentação de mais de 100 vias, incluindo o trecho Caracol-Ferradura – fora obras como as calçadas da Osvaldo Aranha, o entorno da Catedral de Pedra, entre outras. “São recursos já empenhados, específicos, que não podem ser destinados à Saúde, por exemplo”, explica o prefeito Constantino Orsolin.

Já a Secretaria de Saúde gastou pouco menos do que a Obras, mas são R$ 7.667.497,42 a mais em relação ao período até julho de 2019. Desse valor, R$ 2.744.287,20 são relacionados a serviços médicos hospitalares terceirizados, em função dos trabalhos contra a covid-19. Só com a tenda do HCC, específica para atendimento de casos de sintomas gripais, o custo mensal chegou a R$ 255.910,40 em julho. Lá foram investidos recursos em material humano (médicos), enfermagem e higienização; exames e transporte para exames.

ORÇAMENTO

O orçamento municipal estava previsto em R$ 209 milhões. Num comparativo da receita mensal de julho de 2019 e deste ano, a queda foi significativa no ICMS, por exemplo: R$ 350.638,56 (- 24,48%). O Parque Estadual do Caracol, com receita de R$ 706.880,00 em julho do ano passado, chegou a este exercício, no mesmo período, com R$ 84.780.00 – queda de quase 90%. Por outro lado, o aumento de poucas receitas, como o ITBI (11,81%) sinalizou haver muitos negócios imobiliários acontecendo em Canela, a conta fecha no negativo porque as perdas são bem maiores.

Com isso, o déficit geral de receitas dos últimos três meses ficou em R$ 7.782.084,43, e o Município faz as contas sabendo que não atingirá o valor do orçamento no fim do ano. “A pandemia nos prejudicou demais, assim como outras prefeituras. Mas estamos fazendo a nossa parte e economizando. É um desafio enorme e temos fé de que isso vai passar”, diz o prefeito de Canela.

Porém, no mês passado a economia da Prefeitura chegou a R$ 1,7 milhão. Entretanto, o temor de Canela é o pagamento dobrado, neste mês, do INSS Patronal e do Pasep de março (adiado pelo Governo Federal) e de julho, na casa de R$ 2 milhões. Não pagá-los significaria arcar com juros e correções de 20%, mas o governo municipal aguarda a aprovação de um projeto de lei federal que adiaria a conta para 2021.

DÉFICIT

Com déficit de receitas em R$ 7.782.084,43 nos últimos três meses o prejuízo não foi maior pelo fato de o Município contar com a ajuda do Governo Federal (quatro parcelas de R$ 1.302.617,59) e mais R$ 642.378,52 para a Saúde.

Em outra comparação, a receita municipal chegou a R$ 14.370.922,53 em julho de 2019, contra R$ R$ 17.882.443,55 no mesmo mês deste ano. De abril a julho do ano passado, a despesa alcançou a cifra de R$ 53.998.405,06, enquanto que, em igual período de 2020, chegou a R$ 58.990.092,70.