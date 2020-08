Canela – Traficante é preso com duas armas e cocaína

No começo da noite de sábado (08), ação da Brigada Militar prendeu em Canela um traficante no Bairro Santa Marta. Com o criminoso foi encontrado cocaína, balança de precisão, armas e munições.

Por volta das 19 horas, a guarnição da Força Tática, do 1º BPAT, após receber informações que estava ocorrendo a comercialização de drogas no bairro, mais precisamente em uma casa na Rua do Campo, visualizou o homem suspeito realizando duas vendas de cocaína para usuários.

Após a abordagem a um dos usuários e a confirmação que a venda ocorria na residência, os Policiais Militares abordaram o traficante, sendo localizada a droga, 12 buchas de cocaína já fragmentas e embaladas para a venda, ainda uma porção grande, totalizando 18 gramas da substância. Ainda dinheiro das vendas, uma balança de precisão e dois revólveres, ambos calibre 32, um com a numeração, e dez munições intactas.

O autor de 19 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de armas e fogo, sendo encaminhado ao sistema prisional.