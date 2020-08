Canela – Três menores são detidos por roubo de celulares

Continua depois da publicidade

Dois deles já possuem antecedente pelo crime

Na tarde de sábado (08), a Brigada Militar apreendeu três adolescentes por roubo a pedestres. Os infratores levaram os celulares de duas vítimas, ainda tentaram e não conseguiram levar de um terceiro jovem, na Rua Henrique Muxfeld, Bairro Centro.

Por volta das 13h45, uma das vítimas ligou ao 190 enquanto corria atrás dos autores, sendo este contido por populares já na Rua João Pessoa. Ao chegar ao local os Policiais Militares foram informados que havia outros dois autores. Iniciaram as buscas e abordaram os dois suspeitos, conforme passadas as características, já na Rua Padre Cacique. Foram recuperados com eles os dois celulares roubados.

As vítimas, três menores, relataram que foram abordadas e ameaçadas pelos autores com pedras de construção e empurrões. Eles reconheceram os três adolescentes infratores abordados como sendo os autores do crime.

Os adolescentes infratores: um de 17 anos, com antecedente por roubo a pedestre e quatro vezes por tráfico de droga, outro de 16 anos, com roubo a pedestre, e o terceiro de 15 anos, antecedente por apreensão de objetos, foram apreendidos e conduzidos a delegacia para registro da ocorrência