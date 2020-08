Inicia a instalação dos relógios da Catedral de Pedra de Canela

Continua depois da publicidade

Iniciou, na tarde desta segunda (10), instalação dos novos relógios da Catedral de Pedras de Canela. O equipamento foi doado pela empresa gaúcha Beatek Sinos e Relógios. Segundo Marcos Kaiser, proprietário da empresa, o novo relógio é muito moderno e cada um dos quatro lados da torre recebeu um equipamento individual, que vai ser comandado e sincronizado por uma central eletrônica.

Além disso, o relógio tem cerca de 300 lâmpadas de led para sua iluminação e os eixos fabricados em aço inoxidável, para evitar a corrosão. Para a instalação, está sendo usado um guindaste e profissionais especializados em rapel.



O Padre Vanderlei Barcellos realizou a benção ao novo relógio. Ele o presidente do conselho paroquial receberam um placa de Camila Kaiser, na companhia dos secretários municipais de Obras e de Turismo, Luiz Cláudio da Silva e Angelo Sanches

Fotos: Francisco Rocha

Conforme Camila Kaiser, diretora administrativa da Beatek, “a família sempre viajava para a cidade e via os relógios parados. Então, desde 2018, tem conversado com a paróquia” e agora poderá “ver os relógios da Catedral de Pedra, um dos símbolos do nosso Estado, funcionando com a marca e a qualidade da nossa empresa, é um grande orgulho e referência para nosso trabalho”.