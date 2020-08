UCS é parceira na doação de álcool em gel para hospital de Gramado

Continua depois da publicidade

O Grupo de Empresários Serra Gaúcha doou, na manhã de sexta-feira (7), 600 embalagens com álcool em gel ao Hospital Arcanjo São Miguel, de Gramado. A aquisição, segundo o empresário caxiense Rossano Faé Mendonça, se deu por meio do contato com a Ypê (Química Amparo), empresa brasileira de limpeza higiene, que doou 24 mil embalagens de 330 gramas do produto do grupo.

As caixas com o produto foram transportadas ao São Miguel pela UCS, visto a instituição ter sido uma das idealizadoras de um projeto de EPI’s (equipamentos de proteção individual), cujo centro de distribuição está instalado no Bloco 46 da cidade-sede desde março. A Universidade é encarregada de toda a parte de logística dos materiais, incluindo sua distribuição.

A doação do álcool em gel auxiliará muito o Hospital Arcanjo São Miguel. Com o aumento no número de casos em comparação ao primeiro trimestre, a casa de saúde teve multiplicados os gastos que impactam na aquisição de EPI’s. “Como temos transmissão comunitária e o hospital é a referência, todos que atuam – como médicos, enfermeiros, técnicos – estão mais expostos. O álcool em gel doado é de excelente qualidade e é um dos principais elementos para conter a contaminação”, coloca o administrador da casa de saúde, Márcio Slaviero.

“Nossa Universidade tem se disponibilizado a colaborar, dentro do possível e em seu papel social, em razão desta pandemia. Recentemente, o nosso campus doou 80 viseiras ao Oásis Santa Ângela, que foi um pedido das irmãs“, destaca a professora Margarete Lucca, diretora da UCS Hortênsias, que no hospital de Gramado representou o reitor Evaldo Kuiava.

O Grupo de Empresários da Serra Gaúcha congrega 32 empresas. No início da pandemia, já havia doado 197 mil máscaras faciais pelo Brasil e 8 mil no Uruguai. Já em relação ao álcool em gel, o Hospital São Miguel foi um dos escolhidos a partir de um mapeamento feito no estado.

Foto: Márcio Cavalli