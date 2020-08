Confira as ações realizadas pela 2ª Cia de Bombeiros Militar nesta segunda-feira

Continua depois da publicidade

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 9h25min, no bairro Mato Queimado. Segundo informado via telefone, uma pessoa havia caído da sua própria altura. No local, a equipe do Samu já finalizava o atendimento para transportar o paciente.

Já na parte da noite, por volta das 19h55min, a guarnição gramadense foi acionada no bairro Jardim para realizar um atendimento pré-hospitalar. Segundo a notificação, a vítima de 66 anos com histórico de câncer de pulmão, havia tido uma forte crise de tosse, expelindo sangue. A vítima estava acamada e com dificuldades para respirar. Ele foi encaminhado ao Hospital de Gramado.

Por fim, na madrugada de terça-feira (11) por volta das 00h45min, a guarnição foi acionada para combater um foco de incêndio em vegetação no bairro Carniel. O local se tratava de um terreno baldio próximo a uma fábrica de móveis, o fogo queimava grinfas de araucárias. Foi realizado o combate e logo após retornaram ao quartel.

Não houve ocorrências em Canela.