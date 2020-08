Estado revê óbito que estava registrado para Canela

Continua depois da publicidade

O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela recebeu, na manhã desta terça-feira (11), a confirmação de que a Secretaria de Saúde do Estado reviu um óbito do dia 31 de julho, de uma paciente de 34 anos, que estava registrado por Canela.

Conforme o Governo do Estado a vítima residia em Três Coroas e em virtude disto o óbito foi contabilizado para a cidade do Vale do Paranhana.

Com isso, Canela volta a ter 11 casos de falecimento de residentes no Município, com teste positivo para o novo coronavírus.

Número de falecimentos na cidade

Uma informação do número de falecimentos na cidade foi passada durante uma coletiva de imprensa, na manhã de ontem, comandada pelo prefeito Constantino.

Segundo os dados apresentados, Canela teve 202 falecimentos de janeiro a julho deste ano, uma média mensal de 28 mortes não relacionadas o novo coronavírus.