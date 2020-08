Faccat é parceira do Webinar Marsul

Continua depois da publicidade

De 10 a 31 de agosto, a Secretaria de Cultura do Estado (Sedac) está realizando atividades on-line em diferentes cidades para celebrar o Dia Estadual do Patrimônio Cultural. Em Taquara, o Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul (Marsul) está organizando o “Webinar Marsul: As narrativas das coisas”, que ocorrerá no sábado, dia 15, a partir das 15 horas. Entre os apoiadores estão as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), por meio do curso de História. O Dia Estadual do Patrimônio é 17 de agosto.

Este ano a temática do Dia Estadual do Patrimônio Cultural é “Narrativas abrangentes: memórias e identidades” e o Webinar Marsul será um minicurso introdutório sobre Patrimônio

Arqueológico. De acordo com a Sedac, o Marsul propõe a realização de uma palestra em ambiente virtual, no intuito de difundir os conhecimentos acerca da cultura material, voltados para o patrimônio arqueológico musealizado.

Os ministrantes desta ação são a museóloga e historiadora, diretora do Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio (MART) – IBRAM, Dra. Renata Gomes; o arqueólogo e professor no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPel, Dr. Gustavo Peretti Wagner; e o historiador e arqueólogo, diretor do Marsul, Me. Antônio Soares.