FGTAS abre edital para 37ª Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul que ocorrerá de forma virtual

FGTAS abre edital para 37ª Exposição de Artesanato do Rio Grande do...

Continua depois da publicidade

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) abriu nesta semana um edital para a 37ª Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul, que ocorrerá neste ano de forma virtual.

As inscrições na exposição virtual serão programadas por campanhas de registro e atualização:

a) Primeira Campanha – Tema enfocado: “Tradição Gaúcha” – 10/08 a 07/09/2020;

b) Segunda Campanha – Tema enfocado: “Dia da Criança” – 08/09 a 27/09/2020;

c) Terceira Campanha – Tema enfocado: “Dia da Consciência Negra” – 28/09 a 27/10/2020;

d) Quarta Campanha – Tema enfocado: “Festejos Natalinos” – 28/10 a 26/11/2020.

Daniela Rech, coordenadora do SINE de Gramado, destaca a oportunidade das quatro campanhas disponíveis. “Acho importante destacar que é mais uma oportunidade que o artesão tem de divulgar seu trabalho. São quatro campanhas, então ele poderá adaptar seus produtos de acordo com o tema”, comenta.

Poderá participar quem está cadastrado no Programa Gaúcho do Artesanato, com sua Carteira de Artesão expedida dentro do prazo de validade. As inscrições devem ser feitas nos sites www.artesanatogaucho.rs.gov.br e www.expoargs.rs.gov.br. Os trabalhos serão exibidos nestes mesmos links.

O artesão poderá cadastrar até três produtos, contendo até dez registros fotográficos, sendo três registros de cada produto, um registro fotográfico do artesão ou da marca de seu negócio e a indicação do endereço eletrônico de hospedagem de um vídeo que demonstre o ofício exercido. Informações detalhadas do edital podem ser conferidas através do endereço: https://fgtas.rs.gov.br/upload/arquivos/202008/04121320-edital-de-selecao-expoargs-2020-versao-final-em-04082020-proa.pdf

Concursos de Valorização do Artesanato Gaúcho

Os artesãos inscritos também participarão dos Concursos de Valorização do Artesanato Gaúcho, de acordo com as respectivas categorias (típico gaúcho; motivos infantis; referência à matriz africana; motivo natalino; representatividade cultural e popular) e modalidades organizadas em eleição por comissão técnica avaliadora ou aberta: avaliação popular, produto com maior número de visualizações, produto com maior número de compartilhamentos em redes sociais e maior número de artesãos inscritos por município ou região.

Quem se inscrever na primeira campanha terá seu produto divulgado na abertura da exposição, que acontecerá no dia 08 de setembro de 2020.

Auxílio para dúvidas quanto ao processo de inscrição na exposição e concursos podem ser feitos através do e-mail [email protected] ou do telefone (51) 3284-6008.

Foto: Divulgação