Gramado – Em época de pandemia, empresa aumenta faturamento e amplia interesse em franquia

Em épocas de pandemia é necessário que os investimentos sejam bem avaliados com foco no sucesso. E um negócio que tem seu faturamento ampliado em cerca de 32% nos meses de junho e julho, período forte da pandemia, merece uma atenção especial. Em Gramado, a The Waffle King é uma das franquias mais buscadas por investidores em novos negócios. A empresa já recebeu mais de 1.000 cadastros de interessados. A The Waffle King, é nada menos que o primeiro fast-food de waffle do Brasil e América Latina.

“Nosso modelo de negócio foi desenvolvido nos últimos dois anos, onde estruturamos marca, projeto arquitetônico, equipamentos, insumos, receitas, processos de produção, sistema rápido de atendimento, treinamentos e especificamos as funções”, conta Anderson Suriz, empresário e idealizador. Segundo o empresário, na loja modelo em Gramado, o faturamento aumentou em 32%, isto durante a pandemia, em função que “o modelo de negócio foi desenvolvido para atender com embalagens descartáveis não necessitando de talheres, como também através de delivery, o que permite em qualquer condição, mesmo com restrições, possa a operação funcionar sem qualquer problema”, destaca Anderson Suriz. “Mesmo no meio de tantas restrições as pessoas buscam algo novo”, conta o empresário.

Anderson Suriz, empresário responsável pela The Waffle King

Modelo de Franquia:

– Franquia de loja com cardápio completo o investimento inicia a partir de R$ 500 mil.

“Na contramão da crise estamos conseguindo todo este retorno de interessados e a cada dia recebemos mais investidores em busca de um modelo de negócio diferenciado”, avalia Anderson Suriz.

A The Waffle King é um modelo de negócio que pode ser implantado em todas as partes do mundo.

www.thewaffleking.com.br

Fotos – divulgação/The Waffle King