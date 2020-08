35º Natal Luz: produção do Illumination promove ensaios virtuais com elenco

A produção do espetáculo “Illumination”, o grande Concerto do Natal Luz junto ao Lago Joaquina Rita Bier em Gramado, está inovando em épocas de pandemia e realiza ensaios virtuais com o elenco selecionado. A coordenação dos ensaios é da Diretora de Produção, Nini Volk. E a Coreógrafa Patrícia Lovatto prepara as coreografias e formatos a serem seguidos, assessorada pela Assistente de Coreografia, Andreza Borges. O elenco de bailarinas e bailarinos terá cerca de 40 artistas.

A Produção Executiva e Direção Artística do espetáculo Illumination é de Sérgio Korsakoff, acompanhado de Walther Neto que também responde pela Direção Musical, André Andrade está na Direção Técnica, a Firework design conta com Marcelo Kokote, cenografia a cargo de André Lopes, discípulo do saudoso Joãozinho Trinta e a light design está com José Luiz “Kabelo”. Roteiro original é da Natalis Empreendimentos Culturais e WN Produções. A Produção Executiva é de Nini Volk, Rafa Reis e Soyane Prieto.

O 35º Natal Luz está previsto para o período de 22 de outubro de 2020 a 30 de janeiro de 2021.

Fotos – Divulgação