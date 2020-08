Faccat: Inscrições abertas para disciplinas isoladas

Continua depois da publicidade

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR), das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), está oferecendo vagas para quem tiver interesse em ingressar como Aluno Especial. Nesta modalidade, o aluno poderá se matricular em disciplinas isoladas do curso do Mestrado, sem o vínculo com o PPGDR, mas ganhando o certificado de aprovação, que será expedido pela coordenação do programa. As aulas serão on-line por meio do Google Meet e Google Classroom. Pode se matricular qualquer pessoa que tenha diploma de graduação, em qualquer área do conhecimento.

De acordo com o vice-diretor de Pesquisa e Pós-Graduação da Faccat, Prof. Roberto Morais, essas disciplinas poderão ser aproveitadas, caso o aluno queira ingressar, posteriormente, no Mestrado. “Os créditos assim obtidos poderão ser computados no conjunto necessário para a obtenção do título de mestre, desde que o aluno seja admitido, após aprovação em processo seletivo, no prazo máximo de dois anos após a conclusão da disciplina”, explica Morais.

Vagas para Aluno Especial 2020/2

Disciplina: Inovação e Comunicação no Desenvolvimento Regional

Prof. Dr. Prof. Dr. Eduardo Zilles Borba

Ementa: A disciplina aborda questões emergentes sobre o pensamento criativo em interfaces tecnológicas, incentivando o uso de recursos e/ou processos inovadores na perspectiva do desenvolvimento regional. Apresentam-se os principais conceitos da indústria criativa, da transformação digital e dos processos de inovação em cenários ciberfísicos, incentivando o mestrando a pensar, criar e gerenciar processos, serviços e/ou produtos orientados por um ecossistema de inovação alinhado à Era Digital. Através de aulas teóricas, expositivas e práticas são estudados casos de organizações, teorias e metodologias para a imersão do pesquisador em tópicos específicos da indústria criativa buscando a inovação e o incentivo ao desenvolvimento regional.

Cronograma: 12 (manhã/tarde), 19 (manhã/tarde), 26 (manhã) de setembro e 10 (manhã), 17 (manhã/tarde) de outubro

Modalidade: aulas on-line através do google meet e google classroom

Investimento: 2 parcelas de R$ 350,00

Disciplina: Memória, identidade e patrimônio cultural no contexto regional

Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr

Ementa: Estudo do conjunto que constitui o patrimônio cultural regional – na sua dimensão material e imaterial – articulado as questões que envolvem as estratégias de desenvolvimento regional. Análise das diferentes concepções teóricas de patrimônio e suas relações e aplicações com o campo das práticas e políticas de desenvolvimento regional. Compreensão da historicidade do conjunto patrimonial regional e de seu potencial de desenvolvimento econômico, social e cultural, tendo como referencial as políticas de preservação do patrimônio na contemporaneidade e de valorização da identidade regional.

Cronograma: 30 (noite) de outubro, 13 (noite), 14 (manhã/tarde), 20 (noite), 21 (manhã/tarde), 27 (noite) e 28 (manhã/tarde) de novembro e 05 (manhã) de dezembro

Modalidade: aulas online através do google meet e classroom

Investimento: 2 parcelas de R$ 350,00

Disciplina: Planejamento Estratégico e Análise Regional do Território

Prof. Dr. Roberto Tadeu Ramos Morais

Ementa: Conceitos, métodos e instrumentos de planejamento estratégico territorial. Análise situacional: aspectos físicos, naturais e demográficos. Gestão econômica, estrutural, social e institucional. Visão. Missão. Cenários prospectivos. Objetivos estratégicos. Estratégias. Ações estratégicas. Planejamento territorial participativo. Modelos de análise regional. A escala regional. O problema das unidades de áreas modificáveis (MAUP – modifiable areal unit problem). Modelos e métodos de regionalização.

Cronograma: 31 (manhã/tarde) de outubro e 06 (noite), 07 (manhã/tarde) de novembro, 04 (noite), 05 (tarde), 11 (noite), 12 (manhã/tarde), 18 (noite) de dezembro

Modalidade: aulas online através do google meet e classroom

Investimento: 2 parcelas de R$ 350,00