Gramado – Após quase cair com o carro no Lago Negro, homem é preso por embriaguez ao volante

Gramado – Após quase cair com o carro no Lago Negro, homem...

O homem é reincidente no crime

Na manhã de quinta-feira (13), por volta das 09 horas, a Brigada Militar de Gramado foi acionada para atender ocorrência de um veículo caído em um barranco na Rua da Carrieri, no Bairro Planalto, próximo ao Lago Negro.

Conforme a informação, populares achavam que teria alguém dentro do veículo. Ao chegar ao local os Policiais Militares constataram que o veículo Fiat Uno, placas de Gramado, estava desligado, já com o motor frio e o motorista dormindo dentro dele.

Foi tentado acordar o condutor, mas no primeiro momento não foi conseguido. Depois de várias tentativas o homem acordou desorientado, onde relatou que tinha ingerido bebida alcoólica e que ao tentar sair com o carro do local, acabou atolando, escorado numa árvore, prestes a cair no lago.

A guarnição ofereceu o teste do etilômetro, que resultou 0,67mg/l. O veículo foi recolhido. O autor de 31 anos, já possui antecedente pelo crime. Ele foi preso e conduzido a delegacia onde foi registrada a ocorrência.

Foto: Reprodução/1º BPAT