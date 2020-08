Gramado – Polícia Civil desarticula pontos de tráfico, prende suspeitos, apreende adolescente grande quantidade de drogas

Continua depois da publicidade

Entre o final da tarde e noite de quarta-feira (12), a Polícia Civil realizou duas ações que desarticularam pontos de tráfico na cidade. Como resultado da ação, dois suspeitos foram detidos, um adolescente e grande quantidade de drogas como maconha, cocaína, crack, ecstasy e LSD foram apreendidos. Dinheiro e smartphones também foram recolhidos.

A primeira ação ocorreu no Bairro Três Pinheiros, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, após investigações preliminares e coleta de provas acerca da venda de drogas no local. Na oportunidade, foram apreendidas diversas porções de maconha, cocaína, crack, ecstasy e LSD, fracionadas para venda, além de dinheiro e smartphones. No local foi apreendido um adolescente no exato momento em que havia entregado uma porção de maconha a um usuário, bem como o suspeito e responsável pelo ponto de tráfico, que estava no interior da casa, onde o material foi apreendido. O ponto de tráfico se localizava nas imediações de uma escola municipal.

Na sequencia, no Bairro Floresta, foi preso o segundo suspeito. Na oportunidade, após apurarem que um homem até então desconhecido vendia drogas atrás do campo dos canarinhos, deixando os entorpecentes escondidos nos matos que circundam o local, levando para casa à noite, foi realizado monitoramento e flagrado o momento em que o suspeito pegou uma sacola com as drogas no local, o qual foi abordado em uma rua nas proximidades. Na sacola havia porções de maconha, cocaína, crack, ecstasy e LSD fracionadas para venda. Com o suspeito, identificado neste momento, foram apreendidos dinheiro e smartphone. Também foram abordados três usuários que foram ao local para adquirir drogas, os quais foram detidos, ouvidos e liberados.



As ações integram o monitoramento permanente acerca do narcotráfico desenvolvido no âmbito de facção criminosa na cidade. Também integram a operação Anjos da Lei, da 2ª Delegacia de Polícia Regional de Gramado, que objetiva reprimir o tráfico de drogas no entorno de estabelecimentos de ensino, lazer e prática de esportes.



Foram apreendidos, ao todo, mais de um quilo e meio de maconha; cerca de 150 gramas de cocaína; cerca de 14 gramas de crack; 46 comprimidos de ecstasy e 44 pontos de LSD.

Os suspeitos presos e o adolescente apreendido são oriundos da região metropolitana e foram recrutados por facção para atuar especificamente nos pontos de tráfico desarticulados. Os suspeitos foram recolhidos ao sistema prisional e o adolescente entregue a responsável a disposição do Ministério Público

Foto: Reprodução/Polícia Civil