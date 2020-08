Aluno Nota 10 de Gramado lança “Eu sou brasileiro”

Continua depois da publicidade

A partir do dia 21 de agosto, passa a circular o livro “Eu sou brasileiro!”, que integra a coleção Histórias do Mini Mundo. Criado especialmente para o Aluno Nota 10, esse livro foi construído de forma a levar o leitor a um passeio lúdico junto com os personagens do Mini Mundo (ursinhos Gui e Ana, Limpador de Chaminés, Bruxinha Ju e Princesa Rafa). Os cenários são os locais históricos do Brasil que marcaram a nossa passagem do regime de Monarquia para República. A partida para mais essa aventura no Mini Mundo acontece num dos prédios históricos do parque: a Estação de São João del Rei, de Minas Gerais. O primeiro destino é o Rio de Janeiro, município que foi sede da Proclamação da República, no ano de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca.

Em paralelo aos aspectos históricos retratados de forma divertida e leve pelos personagens, são apresentados textos que visam a mostrar o que é a “ser um cidadão brasileiro” e como exercemos a nossa cidadania. O objetivo é mostrar que temos o direito à escolha de nossos governantes por meio do voto, que existe um equilíbrio entre os três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), que temos uma estrutura de segurança que garante a nossa soberania e, por fim, são relembrados os símbolos que unem todos os brasileiros, de Norte a Sul e de Leste a Oeste.

“Acreditamos que esse é um momento muito importante para criar a reflexão sobre o que é ser um cidadão brasileiro. Há uma mudança política em curso e é fundamental que as pessoas participem de alguma forma, nem que seja por meio de conversas em casa, para que sejam gerados bons frutos dessa experiência”, comenta o escritor e ilustrador do “Eu sou brasileiro!”, Flávio Mesquita.

Também nessa linha de pensamento, a diretora do parque Mini Mundo e sponsor do Projeto Aluno Nota 10, Jussara Höppner, diz que a consciência do cidadão e o sentido de pertencimento à nação deve acontecer cedo na vida da criança para que, no futuro, possa fazer a sua opção de forma consciente e responsável por meio do voto. “A criança é afetada indiretamente pelas políticas públicas, seja pelo transporte público, saúde, educação, segurança e etc. Observar o ambiente político e estudar a história do Brasil podem contribuir sensivelmente para a formação da cidadania e, por consequência, de uma sociedade melhor”, ensina Jussara.

O livro chega ao público por meio dos jornais de Gramado neste mês e, também, serão entregues para os diretores das escolas inscritas no Aluno Nota 10 – Ano Letivo 2019 a partir da segunda quinzena de setembro. Cada escola receberá uma quantidade física de livros e poderá solicitar a versão digital.