Canela – Brigada Militar prende foragido por tráfico de drogas e homem que tentava furtar veículo

No começo da noite de quinta-feira (13), por volta das 19 horas, a Brigada militar através da Força Tática, em ações de polícia em Canela, abordou na Rua dos Piratas, no Bairro Santa Marta, um indivíduo que se tinha conhecimento que era procurado da justiça.

O homem de 46 anos, com antecedentes por posse e tráfico de drogas, possuía mandado de prisão expedido pela comarca de Canela. Ele foi preso e encaminhado ao presídio de Canela.

Este foi o 53º procurado/ foragido preso pela Brigada Militar em Canela no ano e 2020.

Já na madrugada de sexta-feira (14), por volta das 03h, a Brigada Militar foi acionada na Rua João Pessoa, na área central, onde um indivíduo estava tentando entrar em um veículo GM Vectra, que estava estacionado dentro do pátrio da residência, pelo porta-malas.

A guarnição foi ao endereço onde abordou o suspeito ainda dentro do carro. O homem de 20 anos, que possui vasta ficha criminal por furtos, roubo e apreensão de objeto, foi preso em flagrante e encaminhado a delegacia onde foi registrada a ocorrência.