Canela – Prefeitura publica edital para concessão da Casa de Pedra

O Município de Canela publicou nesta sexta-feira (14) o edital de concorrência pública para concessão da Casa de Pedra e de seu entorno à iniciativa privada. As propostas serão recebidas e abertas pela Comissão Especial de Licitações no dia 5 de outubro próximo, às 14 horas, na prefeitura.

A concessão será pelo prazo de 20 anos e envolve quatro imóveis da área central de Canela – incluindo a própria Casa de Pedra, construída em 1953 para sediar a antiga Associação Rural. Ela, que já abrigou a Câmara Municipal no início dos anos 1990, chegou a ficar desativada até o final daquele decênio, quando foi transformada em um complexo cultural com espaço para cinema, apresentações teatrais e outros ambientes.

Com a depreciação do imóvel e os recursos públicos que a sua restauração exigiria, a parceria público-privada é vista como a melhor alternativa pela Administração Municipal. Para justificar a proposta, é citado como parceria público-privada semelhante a Estação Campos de Canella (justamente ao lado da Casa de Pedra), por meio da qual foram restauradas a antiga estação férrea e a locomotiva. A revitalização do local, inclusive, agregou investimentos comerciais que impulsionaram a economia no coração da cidade.

Quem vencer a concorrência deverá executar investimentos na ordem de, pelo menos, R$ 5 milhões. As obras envolverão a reconstrução/adequação do arroio Santa Terezinha e do prédio da Casa de Pedra, além da construção de boulevard, salas, espaços comerciais, sanitários públicos e área de artesanato. O edital completo está publicado no site canela.rs.gov.br.

ESCOLA TIO BETO

A Prefeitura de Canela havia publicado o edital de concorrência pública nº 02/2020. A finalidade era a alienação, por meio de permuta, de imóveis de propriedade do Município em troca da construção da nova EMEI Adalberto Wortmann, no bairro Canelinha. O prazo para recebimento e abertura de propostas era quinta-feira (13), mas não houve interessados.

Foto: Márcio Cavalli