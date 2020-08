Canela terá estações de tratamento de esgoto na Vila Miná e Chacrão

Continua depois da publicidade

Após anunciar a nova estação de tratamento de esgoto Santa Terezinha, construída em um moderno projeto de tratamento de esgoto cloacal, com início das operações previstas para o começo de dezembro, Canela segue com a expansão do tratamento sanitário.

Dentro de alguns meses, duas novas estações devem estar funcionando. Na Vila Miná e no Chacrão. Elas fazem parte do pacote de quatro estações moduladas que vieram para a cidade em parceria com a Corsan.

ETE Chacrão já tem projeto e área definada

Na Vila Miná, já em faze de construção, no espaço do centro esportivo do bairro, a ETE encontra-se em estágio avançado e vai tratar efluentes que deságuam no Arroio Canelinha, uma das nascentes do Arroio Caracol.

Já no Chacrão, o projeto está pronto e deve ser iniciado em alguns dias. Esta ETE vai substituir duas antigas, que já não funcionam, tratando o esgoto que cai diretamente nos afluentes do Arroio da Casca, que vai para o Rio Paranhana.

Parque do Lago

O Parque do Lago também deve receber uma estação de tratamento de esgoto, dentro desta parceria, o que deixaria a água do lago mais limpa. Esta ETE ainda não possui previsão de início da obra.