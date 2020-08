Daer executa pavimentação da ERS-020, na região dos Campos de Cima da Serra

Continua depois da publicidade

Cerca de 13 dos 15 quilômetros entre Cambará do Sul e Vila Kroeff já estão asfaltados

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) – executa a pavimentação da ERS-020, no trecho entre Cambará do Sul e Vila Kroeff (próximo a fábrica de celulose), na região dos Campos de Cima da Serra.

Atualmente, as frentes de trabalho concentram-se até a ponte do Rio Santana, entre os quilômetros 13 e 14,1, na colocação da última camada asfáltica. Após, os serviços seguem até o 15 com a execução de sub-base de macadame seco.

Para finalizar a pavimentação, que já conta com 13 quilômetros asfaltados, estão sendo investidos R$ 3 milhões, obtidos por meio de recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Até o final deste ano, os usuários da rodovia terão 15 quilômetros ininterruptos na saída do município de Cambará do Sul em direção a São José dos Ausentes.