“Globos de Neve” será a temática do Natal no Jardim da Serra Gaúcha 2020

“Globos de Neve” será a temática do Natal no Jardim da Serra...

Poder Público abriu licitações para aquisição de materiais e para serviço de montagem e instalação do projeto de decoração

O projeto de decoração do Natal no Jardim da Serra Gaúcha 2020 enaltece a magia da neve com elementos natalinos que oferecerão beleza de dia e encanto à noite, com movimento e muita iluminação. A temática do evento será os “Globos de Neve” e a A Administração Municipal irá mesclar itens de acervo com materiais que serão adquiridos por meio de processo licitatório. O evento de 2020 será um importante marco na retomada da economia.

“Acreditamos que o Natal no Jardim da Serra Gaúcha de 2020 será um momento muito importante para a movimentação do comércio e da rede hoteleira e gastronômica de Nova Petrópolis. O cenário da pandemia ainda é incerto, mas, junto com a comissão organizadora, estamos nos preparando para promover o evento com uma decoração diferenciada que proporcionará acalento aos moradores e àqueles que nos visitam. O turismo é muito importante para a cidade e precisamos projetar, com segurança e saúde, essa retomada do setor econômico no Município”, enfatiza a secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Roberta Liane da Silva.

A licitação de registro de preço para fornecimento de 31 itens de materiais para compor os elementos da decoração do Natal no Jardim da Serra Gaúcha será dia 21 de agosto, às 14h, na sede da Prefeitura de Nova Petrópolis. O pregão presencial para serviços de montagem dos elementos, instalação, manutenção e retirada dos itens está marcado para 20 de agosto, às 14h, na sede da Prefeitura de Nova Petrópolis. Empresas interessadas em participar dos certames devem ter em posse todos os documentos necessários especificados nos editais. Mais informações e esclarecimentos com o setor de Compras pelo fone (54) 3281-8435, [email protected] ou no portal LicitaCom, disponível em www.novapetropolis.rs.gov.br.

O projeto de decoração do Natal no Jardim da Serra Gaúcha 2020 foi desenvolvido pela coordenadora de eventos da Secretaria de Turismo, Márcia Inês Grings Wiltgen. “Montamos um projeto para que a decoração fique linda de dia e ainda mais encantadora à noite. A proposta é mostrar o lúdico da neve com o brilho natalino, por isso, os elementos serão iluminados e produzidos com veludo vermelho, festão verde e fitas douradas, para dar charme e beleza à decoração”, enfatiza Márcia. “O cenário dos globos de neve, que serão o ponto alto da decoração, contarão com elementos tradicionais do Natal, como o pinheiro, o Papai Noel, luzes e também mostrarão traços da cultura e tradições germânicas, como a técnica enxaimel e o canto coral”, destaca.

“Este ano optamos por adquirir materiais para compor a decoração, ao invés de locar os itens. Desta forma, junto com os materiais restaurados pela equipe da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, os elementos serão de posse do Município para utilização nos próximos anos”, destaca a secretária de Turismo, Indústria e Comércio de Nova Petrópolis, Roberta Liane da Silva. “Devido à pandemia, a segunda diferença do processo licitatório de aquisição de itens para o projeto de decoração é que será feito no modelo de registro de preço, oferecendo à Administração Municipal a opção de implementar todo o projeto, se o cenário for positivo, ou somente uma parte dele, caso a pandemia perdure”, explica Roberta.

As rotatórias da Avenida 15 de Novembro receberão os globos de neve, com cenários natalinos e motor para movimentar a neve artificial. Os postes da principal avenida da cidade serão enfeitados com arabescos iluminados, luminárias, estrelas e flâmulas para trazer brilho e encanto. O Moinho Rasche, a sede da Prefeitura de Nova Petrópolis, o pórtico da RS 235 e a Torre de Informações também receberão decoração. As rótulas da entrada da cidade serão enfeitadas com elementos tradicionais de boas-vindas. A Rua Coberta estará especial, com bolas e luzes no teto do atrativo, guirlandas, luminárias e veludo vermelho nos postes e arabescos nas entradas. Praças e outros pontos também receberão elementos decorativos, conforme o projeto.

“O Natal no Jardim da Serra Gaúcha está sendo planejado com diversas possibilidades para termos linhas de execução projetadas. Estamos montando uma programação variável que contará com apresentações presenciais ou virtuais e ações de comoção itinerantes ou fixas, tudo ainda indefinido para conseguirmos nos adaptar ao cenário da pandemia mais próximo do evento. As confirmações dependem da evolução da COVID-19 no Estado e dos protocolos exigidos para a promoção de eventos no momento pós-pandemia”, enfatiza a secretária Roberta.

A licitação de restauro de seis itens específicos de acervo Municipal foi realizada dia 30 de julho. Quatro empresas participaram do certame, no entanto, devido a inconformidades na documentação das empresas, nenhuma foi habilitada para prestar o serviço. A Administração Municipal irá reformar os itens da maneira viável, contando com o apoio dos marceneiros da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Os itens que não puderem ser restaurados internamente serão suprimidos do projeto de decoração.

A licitação de registro de preço para fornecimento de fogos de artifício e realização de show pirotécnico para o Réveillon e abertura do Natal teve uma empresa vencedora pelo valor total de R$ 36.500,00. A Administração Municipal tem até 10 de novembro para informar a empresa se os shows de fogos serão realizados ou não.

Foto: Adriana Monteiro Arrial | Turismo PMNP