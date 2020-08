Gramado – Rótulas na RS-115 serão tema de encontro com técnicos da EGR

Continua depois da publicidade

O secretário municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, Luiz Quevedo, informa que irá se reunir com técnicos da EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias, concessionária das estradas pedagiadas na região, para agilizar a realização de melhorias nos entroncamentos da RS-115 com a Avenida Primeiro de Maio e Rua Faustino Rissi, na Várzea Grande. Ele pretende sensibilizar a empresa para a necessidade de oferecer mais segurança aos pedestres e motoristas. “Nossos pedidos não são de agora, depois da recente tragédia, mas desde março de 2017”, afirma Quevedo.

Segundo Quevedo, em 2018, juntamente com a secretária de Governança, Simone Bender, se reuniu com técnicos e o então presidente da EGR, Nelson Lídio Nunes, quando apresentaram propostas para melhorar a segurança dos usuários da RS-115. Na ocasião foram apresentadas as propostas de duas rótulas nos dois entroncamentos.

O presidente da EGR, na ocasião, informou que encaminharia o projeto relacionado à rua Faustino Rissi para licitação. Mas com a mudança no governo estadual e nomeação de novo presidente da EGR, a proposta que não tinha sido licitada ainda, motivou nova solicitação por parte das secretarias de Trânsito e Governança ao novo presidente, Urbano Schmidt. “Ele nos informou que iria tomar conhecimento das demandas, mas adiantou que a prioridade da EGR seria a sinalização viária e a melhoria das condições asfálticas da rodovia. Salientamos para ele que havia projeto aprovado na empresa e que a obra era importante para a segurança dos motoristas e pedestres”, informou Quevedo. Além de encontros, os pedidos foram reiterados através de ofícios.

Segundo o secretário de Trânsito, esta demanda das intercessões da Avenida Primeiro de Maio e Rua Faustino Rissi com a RS-115 são urgentes. Ele frisou que outros pedidos do município relacionados à rodovia já foram atendidos pela EGR, como a melhoria do acesso à Rua Miguel Tissot e ao bairro Três Pinheiros, e a sinalização e melhoria do acesso ao bairro Jardim.

Além destas duas rótulas na Várzea Grande, a EGR aprovou o rearranjo geométrico da rótula da Fiat, na estrada Gramado-Canela. Mas não existe prazo para execução.