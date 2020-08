Gramado – Secretaria do Meio Ambiente acompanha soltura de veado-catingueiro

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente acompanhou nesta terça-feira (11), a soltura de uma fêmea de veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) em remanescente florestal, no interior do município. O exemplar é proveniente de resgate de fauna, ocasionado por atropelamento. Ele recebeu tratamento veterinário até se encontrar apto para a soltura na natureza.

A equipe do Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres – PRESERVAS / HCV-UFRGS foi responsável pelos procedimentos veterinários, reabilitação e transporte do animal para a soltura.

A Secretaria avaliou as possíveis áreas para a liberação do animal e indicou o ponto para reintrodução na natureza. A área escolhida é um importante fragmento do Bioma Mata Atlântica, com recursos ambientais que darão plenas condições de vida ao animal.

A fêmea de veado-catingueiro foi microchipada antes da liberação na natureza, o que permitirá sua identificação e acompanhamento.

A Secretaria do Meio Ambiente ressalta a importância da preservação do bioma florestal para a manutenção da fauna silvestre e possibilidade de reintrodução de animais à natureza. Por fim, relembra que os motoristas devem redobrar a atenção ao cruzarem por áreas de mata e diminuir a velocidade para evitar atropelamentos.

Foto: Divulgação