Sistema Fecomércio, Sesc e Senac entregam extensores de máscaras para servidores da saúde e comunidade

Continua depois da publicidade

Representantes do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac estiveram presentes na Prefeitura de Gramado nesta sexta-feira, dia 14, para entregar aos servidores da saúde do município 400 extensores de máscaras. Na ocasião participaram a enfermeira da Secretaria Municipal da Saúde, Silvana Silveira da Rosa, o diretor administrativo do Hospital Arcanjo São Miguel, Marcio Slaviero, o gerente do Hotel Sesc Gramado, Gabriel Schuler, a diretora do Senac Gramado, Daniela Barbosa, e o gerente do Sindilojas, Nilvio Castanheiro.

Ao todo, Gramado deve receber neste momento 2 mil extensores, que já estão sendo distribuídos no comércio local, mercados, farmácias, entre outros pontos. Nesta primeira fase será verificada a aceitação do produto e utilização do mesmo pela comunidade. A intenção do objeto é diminuir o desconforto, ajustando melhor a máscara ao rosto, e assim, incentivar à luta contra o Covid-19.

Junto da ação de distribuição dos extensores, os representantes estão divulgando o portal www.pertodevc.com.br, onde cursos e oficinas são oferecidos de forma gratuita.

Foto: Fernanda Fauth