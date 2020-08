Vereadora Carmen Seibt apoia implementação de Ensino Médio Profissionalizante em Turismo na escola Pedro Oscar Selbach

Continua depois da publicidade

Durante Sessão Ordinária, realizada na Câmara de Vereadores de Canela, a vereadora Carmen Seibt realizou ao Poder Executivo um pedido para que a prefeitura encaminhe um ofício para a Secretaria de Educação do Estado, colocando-se à disposição para a implantação de Ensino Médio Profissionalizante em Turismo na Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Oscar Selbach.

A vereadora já realizou conversas junto a direção da escola para viabilizar a ideia, e conta com o apoio também do Deputado Federal Lucas Redecker, mas com o aporte e apoio do Poder Executivo Municipal, o projeto se torna cada vez mais uma realidade.

Este projeto, tem como objetivo oferecer para os alunos daquele bairro e de localidades próximas, uma oportunidade de profissionalização na área do turismo, que segue sendo a principal fonte de renda e de empregos em nossa região.