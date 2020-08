Canela confirma dois óbitos e nove novos casos

Continua depois da publicidade

O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela recebeu a confirmação no final desta tarde (17) de mais dois óbitos de residentes por complicações ocasionadas pela Covid-19. Um óbito ocorreu hoje, envolvendo um paciente de 50 anos, que possuía comorbidades e estava internado na UTI do Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado.

O outro óbito estava em análise e ocorreu no dia 25 julho, no Hospital Pompéia, em Caxias do Sul. Envolveu uma paciente de 78 anos, que tinha comorbidades relacionadas a problemas cardíacos. Com as duas mortes, Canela registra 16 óbitos desde o início da pandemia.

Entre sexta-feira (14) e hoje (17) foram contabilizados nove novos casos, totalizando 389 casos confirmados. Neste período mais três pacientes foram recuperados, somando 354 pessoas recuperadas. São 19 casos ativos neste momento.

HOSPITALIZADOS

Atualmente 13 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que 10 tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e três ainda aguardam os resultados dos exames. Um paciente está internado na UTI Covid-19 do HCC.