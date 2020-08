Gramado registra 10º óbito de residente e 12º óbito de não residente

Continua depois da publicidade

O Centro de Operações em Emergências (COE) Gramado e o Hospital São Miguel registram, com pesar, o óbito de paciente residente em Gramado. A paciente do sexo feminino teve diagnóstico positivo, confirmado através de exame de imagem. Ela tinha comorbidades e internou na casa de saúde no sábado (15), vindo a falecer no final da noite do mesmo dia. Ela marca o 10º óbito de residente do município.

Nesta segunda-feira (17), houve também o falecimento de um morador de Canela. O homem de 50 anos possuía comorbidades. É o 12º caso registrado no município.