Abrasel alerta sobre a prática de criação de perfis falsos nas redes sociais, principalmente para restaurantes, bares e hotéis

A Região das Hortênsias vem sendo algo de um golpe que visa acesso aos dados dos clientes, através da criação de perfis falsos no Instagram e Facebook. Os falsários criam o perfil muito parecido com o do estabelecimento e entram em contato com clientes oferecendo almoços, jantares e até hospedagem grátis. Para confirmar o prêmio o cliente deve enviar o número do telefone e a parti daí a quadrilha tem acesso aos dados das pessoas.Fica um alerta a clientes e turistas que ao visitar os perfis dos lugares preste atenção:

– Se não há seguidores e o estabelecimento é muito conhecido, desconfie;

– Entre em contato através do telefone fixo e confirme sorteios e prêmios;

– Desconfie de contatos de perfis que nunca interagiram antes, fique atento;

– Busque em sites de referência informações precisas sobre os estabelecimentos que pretende frequentar, e acesso apenas os perfis oficiais

Em caso de ter suas contas duplicada, siga o tutorial abaixo:

PERFIL FAKE DA MINHA EMPRESA NO INSTAGRAM OU FACEBOOK. E AGORA?

Se você localizou uma conta indevida que utiliza seu nome e

imagens, o que deve fazer? Nós vamos te ajudar nesse processo.

1) FAÇA UMA DENÚNCIA NAS REDES SOCIAIS:

FACEBOOK: localize a conta e busque entre as opções a

alternativa “Denunciar”. Basta clicar nos três pontos ao lado do

botão de mensagem, escolher a opção “Denunciar este perfil”e,

em seguida, “Esta pessoa está fingindo ser eu ou alguém que

conheço.”

INSTAGRAM: é necessário clicar nos três pontos, clicar em

“Denunciar conta” e depois em “É imprópria”. Você deve seguir este tutorial para informar a titularidade da conta e ajudar o Instagram e excluir o perfil falso, disponível em: https://www.facebook.com/help/instagram

2) REÚNA PROVAS: sempre é indicado que a vítima colha o máximo de provas sobre a atuação indevida, inclusive prints da conta e, se possível, conversas privadas e publicações feitas pelo perfil falso.

3) BUSQUE O APOIO JURÍDICO: cada caso deve ser analisado por um advogado especialista mas as vítimas de perfis falsos podem solicitar reparação por danos morais se forem prejudicadas por trás do fake.

