Canela – Foragido é preso após perturbação e ameaça em mercado

Na manhã de segunda-feira (17), por volta das 10h15, a Brigada Militar foi acionada na Rua Gustavo Muller, no Bairro Chacrão, pelo proprietário de um mercado que informou que três homens entraram no estabelecimento, perguntando o preço das cervejas.

Nesse momento um dos indivíduos, aparentemente embriagado, reclamou do preço da bebida e proferiu ameaças. Ele ainda estava com a mão no bolso do casaco, simulando que estava armado, chutou os fardos de cervejas, quebrando as garrafas, e depois os três saíram.

Eles foram seguidos por populares, momento que o acusado pegou uma marreta em uma obra e desferiu golpes contra a vítima, que não acabou não se ferindo.

Quando os Policiais Militares chegaram abordaram dois dos suspeitos, pois um não estava mais no local. Foi constatado que o homem que estava alterado, de 31 anos, com antecedentes por diversos roubos a pedestres, estava foragido da justiça desde o começo de abril deste ano.

O foragido foi preso e conduzido a delegacia para registro.