Armazém 845 promove ação beneficente e auxilia instituições em Gramado

Uma parceria do Armazém 845 e da Stier Brasil possibilitou auxiliar entidades e instituições de Gramado. O percentual de venda do chope da Stier realizado em diversos finais de semana na área do Armazém 845 em Gramado possibilitou reverter em doações ao Hospital São Miguel, Crerh e Lar de idosos Maria de Nazaré. “Procuramos sempre fazer algum tipo de ação beneficente para ajudar, queremos sempre auxiliar aqueles que necessitam, e foi o que fizemos nesta parceria com a Stier”, conta Ronaldo Gallas, proprietário do Armazém 845. Foram R$ 17 mil em equipamentos e produtos doados neste primeiro momento.

Com a ação foi doado ao Hospital Arcanjo São Miguel, 10 berços chamados “beira leito”. Segundo o diretor do São Miguel, Márcio Slaviero, “estes berços serão de muita utilidade, agradeço muito à Stier e ao Armazém 845 pela ação”, disse. O valor investido na compra dos berços foi de R$ 10 mil. Já no Lar de idosos Maria de Nazaré, a necessidade era de produtos de higiene e leite, e foram doados grande quantidade de shampoo, hidratantes, condicionadores, papel higiênico e 228 unidades de leite. O valor revertido nestes produtos foi de R$ 3,5 mil. A diretora do Lar de Idosos, Regina Moretti, estava emocionada. “Gratidão grande por tudo isso, nossos idosos necessitam muito deste auxílio, agradecemos a todos”, disse Regina. No Crerh a necessidade era de produtos não perecíveis e foram doados 140 kg de arroz, 90 kg de feijão, 200 kg de farinha, 200 kg de açúcar, 80 un de óleo de soja e 144 caixas de leites. Falando em nome do Crerh, o Pastor Dário agradeceu, “nem sabem o quanto está sendo útil esta doação, agradecemos em nome de Jesus a todos”, disse ele. O valor revertido na aquisição também foi de R$ 3,5 mil. O Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Anderson Boeira, acompanhou a entrega e ficou impressionado com a quantidade arrecadada e revertida. “Ações como esta demonstram a grandeza dos nossos empreendedores. Em momentos difíceis, como o que estamos vivendo, são homens e mulheres com atitudes assim que nos fazem acreditar no ser humano. Os produtos, com certeza, chegam em boa hora às entidades e consequentemente às pessoas”, disse o Secretário que apoiou a iniciativa da parceria.

“Queremos agradecer a Stier pela parceria, importante esta ajuda que estamos fazendo, sem palavras para agradecer o apoio de todos”, destacou Ronaldo Gallas. A ação beneficente prossegue e na próxima semana deverão ser revertidos grande quantidade de fraldas para as ações da Secretaria de Cidadania e Assistência Social e Defesa Civil, e ainda à Brigada Militar.

As ações com a venda do chope acontecem nas sextas, sábados e domingos no Armazém 845 que fica na Avenida das Hortênsias, 550. O horário de funcionamento é de segunda a sábado das 8 às 12 horas e das 14 às 19h30. Aos domingos das 8 às 12 horas.

