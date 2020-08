Sexta Live Show terá música eletrônica e ritmos brasileiros

Continua depois da publicidade

A Sexta Live Show será embalada por duas apresentações: a DJ Michele Wender e o Grupo Casé Mar. As atrações fazem parte da Temporada de Inverno On-line de Canela e iniciam às 20 horas de sexta-feira, 21. As transmissões ao vivo ocorrerão pelos canais @canelapaixaonatural no Facebook e no You Tube. Michele fará uma apresentação no estilo Open Format misturando vários gêneros musicais, mas com ênfase em remix nacionais.

Já Grupo Casé Mar, formado por Natan Borges, Willian Klein e Casé Mar, vai brindar o público com clássicos dos Beatles e Creedence Clearwater Revival. O repertório incluirá ainda muita música brasileira, com sucessos de Tim Maia, Paralamas do Sucesso, entre outros.

A programação semanal da Temporada de Inverno Online terá na Quarta Gastronômica dicas sobre a culinária uruguaia com o Restaurante El Greko, a partir das 20h. Já na Quinta Kids, que começa às 15h, a live terá a oficina de brinquedos antigos promovida pela Pasito Studio. As crianças que participarem da transmissão deverão ter jornal, garrafas pet, latas de alumínio, barbante, tinta guache (que não manche), pincéis, caixa de leite, rolo de papel higiênico, fita durex, prendedores, palitos de picolé e folha de ofício para realizarem as atividades.

Em função da pandemia do coronavírus, a Temporada de Inverno vem ocorrendo desde 19 de julho em um formato totalmente digital e encerrará em 18 de setembro.