Festuris Gramado confirma edição para novembro com proposta focada na segurança

A Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) chega neste ano à sua 32ª edição ininterrupta. Mesmo diante da pandemia, que impactou diretamente o setor, o evento mantém sua data de 5 a 8 de novembro de 2020. A organização vem trabalhando forte para que a feira seja o palco da retomada segura do turismo, respeitando uma série de protocolos criados para a realização do evento no formato presencial.

Acompanhamos de perto todos os movimentos do mercado e as restrições impostas pelo Governo do Rio Grande do Sul no combate à Covid-19. Nesta edição atípica, o Festuris busca ser vanguardista no quesito segurança sanitária levando aos pavilhões do Serra Park um sistema completo que inclui serviços e equipamentos necessários para a higienização do espaço e proteção dos participantes. Nesta semana também foi selada uma parceria com a Imunizadora Hoffmann para realizar a sanitização do evento.

“O evento está preocupado com a segurança dos participantes e em preservar vidas. Estamos trabalhando para que o Festuris seja uma grande oportunidade de reconstrução dos negócios e sobrevivência do setor. Acreditamos sim que o Governo do RS autorize a realização dos eventos presenciais, para que assim haja a retomada da economia e entremos no novo ano com expectativa de crescimento”, explicou o CEO do evento, Eduardo Zorzanello.

O Festuris já tem grandes marcas confirmadas entre os expositores e neste ano terá mais espaço para o mercado nacional. Tanto destinos quanto empresas dos mais variados segmentos do turismo precisarão se mostrar ao mercado para recuperar as perdas do período de pandemia. Também está sendo estudada a possibilidade de criar uma feira virtual paralela à presencial para absorver a demanda do mercado internacional.

“O ser humano precisa de esperança para conseguir desenvolver, produzir e criar. E esses 150 dias de escuridão e reclusão fizeram com que as pessoas se encolhessem. Poucos foram aqueles que se mostraram proativos em busca de alternativas e superação. Nós não desistimos em momento algum de acreditar que o Festuris, sendo no final do ano, pudesse ser uma porta para a retomada do setor”, destacou a CEO do Festuris, Marta Rossi.

Digitalização

Em seu novo formato, o Festuris Gramado tomará todos os cuidados para não causar aglomerações e o agendamento de reuniões será obrigatório através do App Festuris. Com isso, os participantes e expositores aumentam sua produtividade e otimizam o seu tempo na feira de negócios. A digitalização proposta pelo evento também passa por reduzir a distribuição de materiais impressos e oferecer todo um controle de acesso e segurança dos participantes.

Segmentação

A segmentação por nichos do mercado turístico sempre foi um dos diferenciais do Festuris. Neste ano a feira também aposta em novos segmentos e adaptou alguns à nova realidade do mercado. Entre as novidades estão o espaço Saúde (voltado a produtos e serviços de saúde e segurança sanitária), o Green Experience (voltado à sustentabilidade), o Espiritualidade (voltado a produtos e destinos voltados ao segmento), o Tecnologia & Inovação (voltado a startups, destinos inteligentes e negócios tecnológicos) e o Business Hotels (voltado à hotelaria).

Conteúdo

Acreditamos que o conteúdo também será fundamental para a retomada do turismo. Por isso, além das tradicionais capacitações levaremos o Festuris Connection para dentro do Serra Park junto à feira de negócios. Serão dois palcos de conteúdo e a programação ocorrerá nas manhãs de feira com inscrição à parte. O evento será híbrido e quem não estiver presencialmente poderá assistir no formato on-line.

O Festuris Gramado tem o apoio do Ministério do Turismo e da Embratur; tem a Gramado Receptivo como agência oficial, a Laghetto Hotéis como rede hoteleira oficial e a Planalto Transportes como transportadora terrestre oficial. Mais informações no site www.festurisgramado.com, que terá sua nova versão lançada nos próximos dias.

Fotos: Divulgação/Festuris.