MDB reúne pré-candidatos para alinhar ações

O presidente do MDB de Canela, Vilmar Santos e o pré-candidato a prefeito e atual prefeito, Constantino Orsolin, coordenaram uma reunião na noite de quarta-feira (19), no Amarelão (sede do partido), contando com a participação de pré-candidatos interessados em concorrer à vereança no próximo pleito municipal. O objetivo do encontro foi alinhar as primeiras ações e dar início as estratégias para as eleições municipais.

O presidente Vilmar Santos abriu a reunião abordando a legislação eleitoral, destacando prazos e normativas importantes para os pré-candidatos. “Será uma campanha diferente de todas em virtude da pandemia, onde o corpo a corpo com os eleitores ficará limitado. Como partido, podem ter certeza de que vamos trabalhar incansavelmente para atender todos de forma igualitária. Agradeço pela disponibilidade dos nomes e podem ter certeza de que vocês todos são pessoas especiais para o nosso partido”, frisou Vilmar.

O pré-candidato e atual prefeito, Constantino Orsolin, fez questão de ressaltar que o MDB trabalha para o povo de Canela e parabenizou o partido pela demonstração de maturidade em prol da continuidade do projeto e da pacificação política. “Será preciso se reinventar nestas eleições e os pré-candidatos precisam estar atentos a esta realidade. O atual governo tem uma alta avaliação junto a comunidade e isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade”, alertou Orsolin.

ESTRATÉGIAS DE CAMPANHA

Os pré-candidatos aproveitaram para esclarecer algumas dúvidas e no final do encontro ficou definido que a partir desta data serão realizadas reuniões periódicas, sempre respeitando as normas sanitárias e de distanciamento, para organização dos grupos e estratégias de campanha. “Vamos para este pleito de forma organizada e coesa, trabalhando unidos para manutenção deste lindo projeto que está transformando Canela”, concluiu o presidente Vilmar Santos. “Acredito muito em vocês e cada um aqui é fundamental para continuidade do nosso projeto”, finalizou Orsolin.