Canela – Quase 90% de pais e responsáveis são contra retorno de aulas presenciais na rede municipal

A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Canela divulgou dados de uma pesquisa sobre um eventual retorno às aulas na rede municipal de ensino em setembro. Realizada neste mês de agosto, foram coletados dados de pais e responsáveis de estudantes da rede municipal da educação infantil, das turmas Pré I e Pré II das escolas infantis conveniadas e das turmas do ensino fundamental.

De todos os 4.617 pais e responsáveis por estudantes consultados, 3.545 responderam ao questionamento. Desses, 3.056 disseram desaprovar o retorno às aulas presenciais neste momento (1.848 com filhos no ensino fundamental e 1.208 na educação infantil). Ou seja: quase 90% dos pesquisados não mandariam os filhos às instituições devido à pandemia.

Na verificação entre pais e responsáveis de crianças e jovens somente do ensino fundamental, 86,6% não concordam com o recomeço das atividades nas escolas. Na análise entre os alunos da educação infantil (sem as escolas conveniadas), o índice de contrários ao retorno às salas é quase o mesmo: 86,3%. Em outra apuração mais restrita, com turmas de Pré I e Pré II da educação infantil das escolas conveniadas de educação infantil, apenas 17,9% dos pais e responsáveis deixariam os filhos retornar às escolas no próximo mês.







A pesquisa na rede municipal foi motivada após o anúncio de uma proposta do Governo do Estado em retornar às aulas no dia 31 deste mês, de forma escalonada, a partir da educação infantil. Com isso, houve reuniões da Educação com diretores de escolas, Conselho Municipal e Secretaria de Saúde.

“Os resultados estão dentro do que imaginávamos pela situação do momento. Por isso, não há nenhuma definição de voltas às aulas. O que a gente fez foi uma discussão com a participação de todos. Quando voltarmos, será tudo com muita calma e devidamente planejado”, diz a secretária-adjunta de Educação, Esporte e Lazer de Canela, Janete da Silva Santos.

Neste período de pandemia, os professores elaboram atividades para os estudantes. Conforme a Secretaria, cerca de 85% dos pais ou responsáveis têm se organizado para imprimir as atividades pela internet ou buscá-las nas escolas. No caso dos 15% que não retiram as tarefas, a Busca Ativa Escolar se encarrega de visitar as residências dos estudantes para realizar a entrega dos materiais.