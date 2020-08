Canela – Traficante é preso com cinco buchas de cocaína nas ruínas do cassino

Canela – Traficante é preso com cinco buchas de cocaína nas ruínas...

Na manhã de sexta-feira (21), por volta das 09h30, a Brigada Militar de Canela em patrulhamento no Bairro Palace Hotel visualizou e abordou um veículo Ford Ka, parado em frente as ruínas do cassino.

No carro estavam dois indivíduos, sendo constatado que se tratava de uma venda de drogas. Em revista pessoal foi encontrado com o carona cinco buchas de cocaína e uma quantia em dinheiro. O autor de 18 anos, com antecedentes por furtos e tráfico de drogas, foi preso em flagrante e conduzido a delegacia para registro.

O comprador da droga seria o motorista de 47 anos. O veículo estava com o licenciamento vencido e foi recolhido.