Estado renova concessão do Parque do Caracol para Canela

Nesta tarde, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Rodrigo Lorenzoni e o secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, assinaram o termo de renovação da concessão do Parque Estadual do Caracol. A concessão para o município de Canela é válida por mais dois anos, sendo prorrogável por mais 12 meses.

O ato contou com a presença do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que está cumprindo agenda em Canela.

Imagens: Divulgação