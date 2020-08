Canela registra 14 casos novos nesta terça-feira

Continua depois da publicidade

LEITURA DO BOLETIM Nº 111

Foram recuperados mais 10 pacientes entre ontem e hoje, totalizando 431 pessoas recuperadas. Nas últimas 24 horas 14 exames testaram positivo. Com isso Canela possui 28 casos ativos (infectados no momento) e registra 476 casos confirmados desde o início da pandemia.



HOSPITALIZADOS

Atualmente nove pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que oito tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e um ainda aguarda o resultado do exame. Deste total um paciente confirmado está na UTI do HCC, enquanto outros dois pacientes confirmados e um paciente suspeito ocupam leitos de média complexidade (suporte respiratório) na Ala Covid-19 do Hospital de Canela.



17º ÓBITO DE RESIDENTE

Conforme divulgado no início da tarde pelo COE – Centro de Operações de Emergência de Canela, neste boletim está sendo contabilizado o 17º óbito de residente do município devido a complicações ocasionadas pela Covid-19.

Trata-se de um paciente de 75 anos, do sexo masculino, que não possuía registro de comorbidades e faleceu em Caxias do Sul.



TRANSPARÊNCIA

Notícias, boletins, gráficos com o monitoramento do vírus em Canela, mapas com números de infectados por bairros e outras informações sobre o enfrentamento da pandemia estão disponíveis no site http://canela.rs.gov.br/coronavirus/ .