Gramado – Audiência Pública sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2021 será apresentada nesta quarta, por meio digital

A elaboração do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2021 será o tema de Audiência Pública marcada para acontecer nesta quarta-feira, dia 26, a partir das 16 horas, de forma digital. A transmissão ocorrerá por meio do canal no Youtube da Prefeitura de Gramado. O encontro será virtual a fim de evitar a aglomeração de pessoas.

Toda a comunidade pode assistir e participar da Audiência Pública, bem como as entidades da sociedade civil e organizações do município.