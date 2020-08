Grupo Brocker fez o receptivo na visita técnica do ministro do Turismo

O Grupo Brocker foi responsável pelo transporte do ministro Marcelo Álvaro Antônio e da comitiva do Ministério do Turismo em Gramado e Canela na quinta (20) e sexta-feira (21). Os profissionais da Brocker fizeram a operação da visita técnica pela retomada do turismo pós-pandemia.

Na agenda oficial, o ministro teve reuniões com lideranças municipais e empresários de Gramado e Canela. Além de receber as demandas locais, a comitiva conheceu alguns dos atrativos da região. Na quinta-feira, o ministro fez um passeio de BusTour e foi até o Exceed Experience Parks. Já na sexta, visitou a rota de cicloturismo da Lageana. “Tivemos a oportunidade de levar o ministro para visitar o interior da nossa região. No Vale da Lageana, ele conheceu as potencialidades naturais e históricas. É um roteiro que pode desenvolver a economia local. Depois, a comitiva conheceu a Skyglass Canela, uma inédita plataforma de vidro que está sendo construída no Parque da Ferradura”, afirma Adriane Brocker Boeira Guimarães, diretora do Grupo Brocker.

PRINCIPAL DESTINO

Para Any, é uma satisfação fazer a operação da visita da comitiva ministerial. Conforme a empresária, Gramado e Canela estão alcançando a consolidação como principal destino do Brasil. “Foi uma honra receber o ministro pela segunda vez. O turismo está precisando do olhar e do apoio do nosso ministro com relação a todas as demandas que foram solicitadas pelo poder público e gestores”, diz.

Any lembra, ainda, que a Brocker Turismo e o Bustour receberam o selo Turismo Responsável Limpo e Seguro do Ministério do Turismo. “O selo chancela a qualidade e a credibilidade dos nossos processos. O Grupo Brocker está enquadrado nos requisitos de segurança exigidos pelo governo federal”, cita.

Fotos: Roberto Castro/MTur