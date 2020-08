Romaria Motorizada no Santuário de Caravaggio de Canela

Continua depois da publicidade

Os organizadores da Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio de Canela promovem programação especial no Santuário nos próximos dias 5 e 6 de setembro.

Uma grande Romaria Motorizada está sendo programada para o dia 5, com saída prevista para às 9h30, da Igreja Matriz. O cortejo seguirá pelas principais ruas da cidade com destino ao Santuário.

Os automóveis participantes receberão bênção especial e, a expectativa é que milhares de carros particulares, caminhões de frete e frotas de empresas participem do evento. Neste dia, às 15h será celebrada Missa, em frente ao Monumento da Prece.

O Bispo Diocesano Dom Zeno Hastenteufel celebrará Missa, às 10h30 do dia 6 e, para encerrar o fim de semana festivo, mais uma Missa ocorrerá, às 15h.

Todas as Missas serão no sistema drive-in, pois a Igreja Católica tem consciência de sua responsabilidade e sempre aconselha seus fiéis a manterem o distanciamento social, usarem máscaras e tomarem todos os cuidados necessários contra a disseminação do Corona Vírus.

Nos dois dias serão comercializados os tradicionais pastéis de massa caseira e, também galeto, que terão os tíquetes comercializados com antecedência, no valor de R$ 30. Os interessados em adquirir podem contatar com a comissão festeira ou na secretaria paroquial. Os alimentos serão entregues diretamente nos carros, evitando que as pessoas circulem pelo Santuário.

O presidente do Conselho Administrativo do Santuário Lauro Drechsler comenta que “em função da pandemia as comemorações dos 60 anos do evento não puderam ocorrer conforme haviam sido planejadas, mas os responsáveis, juntamente com o reitor Padre Victor Farias, estão criando atividades alternativas para que os fiéis possam demonstrar sua fé”.

Todos os domingos ocorrem Missa, no sistema drive-in, às 9h30, no Santuário.

Foto: Diego Santos/Estrategiacom