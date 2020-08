Turismo na Fazenda é a novidade da Brocker na Serra Gaúcha

Continua depois da publicidade

A Brocker Turismo, referência em receptivo na Serra Gaúcha, está oferecendo uma novidade para quem deseja aproveitar o melhor do campo com uma experiência única. A empresa selecionou fazendas da região para oferecer diversas opções de turismo, com passeios, gastronomia e paisagens típicas do Rio Grande do Sul. “Com a procura por destinos turísticos próximos e seguros, muitos estão descobrindo o que é viver algumas horas inesquecíveis nas fazendas, onde a vida tem outro ritmo. O que oferecemos é uma experiência rica, de contato com o Rio Grande do Sul mais autêntico, de porteira e braços abertos. Uma oportunidade de molhar as mãos e os pés em córregos para lavar também a alma, de encher os pulmões com ar puro que vale por mil receitas e apreciar a tranquilidade de um lugar onde a única aglomeração é a de pássaros voando”, comentaAdriane Brocker Boeira Guimarães, diretora da Brocker Turismo.

São duas fazendas da Serra Gaúcha proporcionando experiências de contato com a natureza, a gastronomia e a cultura campeira. A Fazenda Santa Bárbara, com mais de 380 hectares de área preservada em São Francisco de Paula, tem um cenário de árvores centenárias, córregos, nascentes, cachoeiras e açudes. “Neste dia na Fazenda Santa Bárbara, o visitante poderá tomar café campeiro com ‘camargo’, alimentar cordeiros, passear de pedalinho e a cavalo e ainda se deliciar-se com o típico churrasco gaúcho no almoço”, observa Adriane. A atividade, que pode ser agendada para sexta, sábado ou domingo, inclui transporte saindo dos hotéis ou pousadas de Gramado e Canela, e acompanhamento de guia.

Já a belíssima Fazenda Parque da Serra abre suas portas para um dia inesquecível, com passeio a cavalo, piquenique e muitas atrações. “Logo na chegada os visitantes são recebidos no quiosque, com lareira e fogo de chão nos dias frios. Neste ambiente será possível conhecer o chimarrão gaúcho e também os sabores de cachaças selecionadas”, acrescenta Adriane. Depois da recepção, inicia o passeio com cavalos crioulos, que passarão pelos belos campos e colinas do Parque Fazenda da Serra. Ao término do passeio, o cliente desfrutará de um piquenique no campo, com vinho ou espumante. A atividade, disponível de quarta a domingo, inclui serviço de Concierge com atendimento personalizado desde a reserva.